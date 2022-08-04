UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Slovacko'yu konuk ediyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE 11'LER:
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Szalai, Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Rossi, Emre Mor, Lincoln Henrique, Valencia.
Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Travnik, Havlik, Holzer, Kalabiska.
FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Slovacko maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe - Slovacko maçında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro görev yapıyor. Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise Bruno Alves Jesus ve Luciano António Gomes Maia üstlendi. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia.