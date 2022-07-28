FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Marsilya ile anlaşma tamam! Luan Peres Kim Min-Jae'nin yerine geliyor
Kim Min-Jae'yi 18.5 milyon euro karşılığında Napoli'ye gönderen Fenerbahçe, Güney Koreli'nin yerini doldurmak üzere. Marsilya'da forma giyen 1.90 metre boyundaki stoper Luan Peres'i transfer etmek üzere olan Kanarya, Fransız ekibi ile her konuda anlaşma sağladı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kim Min Jae'nin ayrılığının ardından son olarak Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin, Marsilya'dan Luan Peres ile anlaşma sağladığı bildirildi. Bu sezon transfere hızlı giriş yapan ve 7. transfer olarak Gustavo Henrique'yi kadrosuna katmaya hazırlanan sarı lacivertliler, yeni oyuncu arayışlarını sürdürüyordu. Takvim'in Fransız basınından derlediği habere göre Fenerbahçe'nin Luan Peres için Marsilya ile görüşme gerçekleştirdiği haberi gelirken oyuncu için prensip anlaşması sağlandığı ifade edildi. Resmi açıklama her an gelebilir.