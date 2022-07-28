FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Marsilya ile anlaşma tamam! Luan Peres Kim Min-Jae'nin yerine geliyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Marsilya ile anlaşma tamam! Luan Peres Kim Min-Jae'nin yerine geliyor

Kim Min-Jae'yi 18.5 milyon euro karşılığında Napoli'ye gönderen Fenerbahçe, Güney Koreli'nin yerini doldurmak üzere. Marsilya'da forma giyen 1.90 metre boyundaki stoper Luan Peres'i transfer etmek üzere olan Kanarya, Fransız ekibi ile her konuda anlaşma sağladı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2022- 06:40