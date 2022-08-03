F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda karşılaşacağı Slovacko'da iki tanıdık isim var.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michal Kadlec Slovacko maçı öncesi konuştu!
Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'yle açan Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu. Sarı lacivertliler Avrupa'nın ikinci büyük organizasyonunda adını gruplara yazdırmak için ilk olarak Slovacko engelini geçmeye çalışacak. Zorlu karşılaşma öncesinde Çek ekibinin deneyimli oyuncularından ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michal Kadlec önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
Bunlardan biri 2013-16 yılları arasında üç sezon Fenerbahçe forması giyen Michal Kadlec.
İkincisi ise geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık oynayan Michal Travnik.