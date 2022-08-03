FENERBAHÇE HABERLERİ - Ezgjan Alioski'den etkileyici istatistik! 2020/2021 sezonunda...

Sezona hazır bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, sol bek pozisyonuna Ezgjan Alioski'yi transfer etti. Makedon oyuncu Leeds United formasını giydiği dönemde İngiltere Premier Lig'de en çok top çalan oyuncu konumunda bulunuyordu. Tecrübeli oyuncu sahip olduğu istatistikler ile Süper Lig'in dengelerini sarsabilir. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.08.2022- 06:40