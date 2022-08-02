Dinamo Kiev maçlarında hücumda ortaya çıkan problemlerin ardından forvet transferi için çalışmalara hız veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Pedro dos Santos için takas girişimi! Önerilen isim Diego Rossi
Yeni sezon için forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Flamengo'nun golcü ismi Pedro dos Santos'u gündemine almıştı. Jorge Jesus'un eski öğrencisini kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli ekip, transferde takas yöntemini kullanacak. Fenerbahçe'nin Brezilya kulübüne önerdiği isim Diego Rossi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-Lacivertliler transferde rotasını birkez daha Brezilya'ya çevirmiş durumda.
Fenerbahçe, Flamengo'dan Willian Arao ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katmıştı.