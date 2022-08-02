Fenerbahçe, 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.



Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Ezgjan Alioski'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ALIOSKI'DEN TRANSFER SONRASI AÇIKLAMALAR

Transferi sonrası konuşan deneyimli sol bek, "Türkiye'nin en büyük kulübü olan Fenerbahçe'de oynayacağım anı bekledim. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini duyunca çok etkilenmiştim. Çok keyifli ve çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarlarıyla buluşup, başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.