Kim Min-Jae'yi Napoli'ye gönderen Fenerbahçe, yerine Luan Peres ve Gustavo Henrique'yi takıma dahil etmişti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye üçüncü stoper! Hedefteki isim Pablo Mari
Kim Min-Jae'i Napoli'ye gönderen Fenerbahçe, Olympique Marsilya'dan Luan Peres'i ve Flamengo'dan Gustavo Henrique'yi kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertli takım savunmaya üçüncü takviyesini yapmanın peşinde. Kanarya, Arsenal'in İspanyol stoperi Pablo Mari ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertli ekip savunma hattına üçüncü ismi de eklemek istiyor.
İngiltere Premier Ligi devlerinden Arsenal'de forma giyen Pablo Mari, Fenerbahçe'nin radarında.