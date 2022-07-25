Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı merakla bekleniyor. Polonya'da oynanan ve 0-0 tamamlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçının rövanşı Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022- 12:00