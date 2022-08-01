Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası transfer çalışmalarında öncelik kaleci pozisyonuna verildi.
Fenerbahçe Gökhan Akkan transferini bitiriyor! Anlaşma tamam
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Berke Özer'in yerine arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci transferinde mutlu sona yakın. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla başarılı bir performans gösteren Gökhan Akkan ile imza aşamasına geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kanarya'da geçtiğimiz sezonlarda yedek kaleci konumunda bulunan Berke Özer, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.
Fenerbahçe'de Berke Özer'in veda etmesinin ardından Altay Bayındır'a tek alternatif Osman Ertuğrul Çetin kaldı.