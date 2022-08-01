Sarı-lacivertlilerin başkanı yaptığı açıklamada, "Kaleci, sol bek ve santrfor transferi kaldı. Bir de kadroyu boşaltacağız. Kim Min-Jae konusu var. Kim Min-Jae'nin hayali Premier Lig'de oynamaktı. Kim Min-Jae'yle sözleşme imzalarken çıkış maddesi üzerine 11 gün konuştuk. Kim Min-Jae'yi bırakmak istemiyorduk, maaşında iyileştirme de yaptık. Kim'in ayrılığı maddi anlamda bize fayda sağlasa da hocamızın da bizim de planlarımızı bozdu" ifadelerini kullandı.