Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte gözler bir yandan da transfere çevrildi. Kanarya golcü transferi yaparak hücum hattını tamamlamak istiyor. Öte yandan takımın santrforlarından Serdar Dursun, flaş bir karara imza attı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte gözler bir yandan da transfere çevrildi. Kanarya golcü transferi yaparak hücum hattını tamamlamak istiyor. Öte yandan takımın santrforlarından Serdar Dursun, flaş bir karara imza attı. Jorge Jesus ile yedek kulübesine giden Serdar Dursun'un rahatsız olduğu ileri sürüldü...

Fotomaç'ın haberine göre; yeni transferler ve Enner Valencia'nın arkasında görülen golcü oyuncunun gelecek teklifleri değerlendirebileceği iddialar arasında...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 15 gol atan Dursun ile Bundesliga'dan bazı takımların ilgilendiği belirtiliyor. Serdar, Darmstadt ile Bundesliga 2'de gol krallığı yaşamıştı.



