Şampiyonluk hasretimn bitirmek isteyen Fenerbahçe, yeni sezona eksiksiz başlamak istiyor. Başkan Ali Koç yaptığı açıklamada 3 oyuncu daha alacaklarını söyledi. Başkan Koç kaleci, sol bek ve santrfor pozisyonlarına da ekleme yapacaklarını açıkladı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Koç, transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "3 transferimiz kaldı: Kaleci, sol bek ve santrfor. Kadroda da şişkinlik var. 7-8 yabancı oyuncu ayrılacak" dedi. Koç ayrıca göndermeyi düşünmedikleri 3 oyuncuya çok ciddi, reddedilemeyecek teklifler olduğunu dile getirerek, "Bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı...

SZALAI, MIHA ZAJC VE ROSSI...

Bu isimlerden birisinin Attila Szalai olduğu belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre Macar stopere Almanya, İtalya ve İngiltere'den önemli kulüplerin ilgisi olduğu belirtiliyor... Ayrıca Miha Zajc, Diego Rossi ve Pelkas'a da teklif olduğu bildirildi. Transferde geç kalmadıklarını kaydeden Ali Koç, "Yönetim transfer yapmasın! Hoca yapsın! Neden hoca transfer yapıyor, yönetim yapsın! deniyor... Ağzımızla kuş tutsak bile yine eleştirileceğiz. Bence doğru yoldayız" dedi.