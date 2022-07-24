Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı lacivertliler, Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılacak olmasının ardından gözünü stoper transferine çevirmişti. Bu doğrultuda Kanarya, Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan ve Flamengo forması giyen Gustavo Henrique transferinde mutlu sona ulaştı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe, flaş bir hamle daha yaptı.

Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae'nin olası satışı sonrası stoper takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, transferde mutlu sona ulaştı.

Yönetim, Jorge Jesus'un eski öğrencisi Gustavo Henrique için Flamengo ile anlaşma sağladı.

Brezilyalı muhabir Vene Casagrande'nin paylaştığı bilgiye göre, sarı lacivertliler, 29 yaşındaki futbolcu için 2.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe, Henrique ile de 3 senelik sözleşme imzalayacak.

Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin, Henrique için 2.8 milyon Euro'luk bonservis bedelini iki taksitte ödeyeceği aktarıldı.

Bu taksitlerden ilkinin Henrique'nin imza attıktan hemen sonra, diğerinin ise ocak ayında ödeneceği duyuruldu.

Sambacı savunmacı, bu sezon Flamengo'da 10 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol attı.

1.96 boyundaki futbolcu, kariyerinde Flamengo'nun yanı sıra Santos'ta da forma giymişti.