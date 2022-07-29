Fenerbahçe, Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luan Peres için KAP açıklaması yaptı. İşte sarı-lacivertlilerin Peres için ödeyeceği maliyet ve detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)

Marsilya 'dan kadrosuna kattığı Luan Peres için KAP açıklaması yaptı.

Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.225.000 Euro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak azami 237.500 Euro bonus bedeli Olympique Marseille Kulübüne ödenecektir.

"ÇOK MUTLUYUM VE KEYİFLİYİM"

Transferi sonrası açıklamalarda bulunan Luan Peres, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum ve keyifliyim. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün ve beklentilerin farkındayım. Kendimi sahada göstereceğim. Beni o zaman göreceksiniz." dedi.

İmza töreni sonrası konuşan Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ise, "Avrupa futbol piyasasında en zor transferlerden birisidir. Solak stoper. İyisini bulmak çok önemliydi. Fenerbahçe'nin yapısına çok uygun bir oyuncu olan Luan Peres'i kadromuza kattık. Yine hocamızın istediği bir oyuncuydu." ifadelerini kullandı.