Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle fazla süre bulamayan Arda Güler için flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde serbest kalma bedeli oynadığı maça göre değişecek olan Arda için işte o gelişme...(FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2022- 10:48