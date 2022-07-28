Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenmenin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimde istifa geldi.



Daha önce Aziz Yıldırım döneminde de görev yapan, Ali Koç döneminde Fenerbahçe Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi olan Ömer Temelli istifa etti.



Fenerbahçe konuyla ilgili resmi açıklama yayınladı. Sarı-lacivertliler açıklamada, "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Ömer Temelli'ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.



Sarı-lacivertli takımda sezon öncesi yaşanan bu istifaya, Ali Koç ile Ömer Temelli arasındaki fikir ayrılıklarının neden olduğu öne sürüldü.



Böylece Ömer Temelli, Fenerbahçe Kulübü'ndeki tüm görevlerinden istifa etti.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI