UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan doruğa çıkacak ve temsilcimiz Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev kozlarını rövanş maçında paylaşacak. Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan ilk maç 0-0 tamamlandığından, evinde Dinamo Kiev'i ağırlayacak Sarı Lacivertli ekibin performansı nefes kesecek. İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasına dair merak edilen detaylar Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri...
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:
👉Altay Bayındır
👉Bright Osayi-Samuel
👉Marcel Tisserand
👉Attila Szalai
👉Ferdi Kadıoğlu
👉Willian Arao
👉İsmail Yüksek
👉İrfan Can Kahveci
👉Diego Rossi
👉Joshua King
👉Enner Valencia
FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇININ HAKEMİ KİM?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de ağırlayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.