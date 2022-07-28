Fenerbahçe'den defans hattına bir takviye daha geldi. Sarı lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Luan Peres, transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe transferde yeniden atağa kalktı. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, savunma hattına bir takviye daha yaptı. Kim Min-Jae'yi 18 milyon 50 bin euro'ya Napoli'ye satan sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique'nin ardından Luan Peres transferinde de mutlu sona ulaştı.

KAP'a yapılan bildirimde, hem Marsilya kulübüyle hem de Luan Peres ile anlaşma sağlandığı ifade edildi. Marsilya'ya veda eden Peres sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe'nin el sıkıştığı Brezilyalı stoper Luan Peres, transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a geldi.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un Brezilya'dan tanıdığı bir isim olan Luan Peres stoperin yanı sıra sol bek bölgesinde de görev alabiliyor.

1.90 boyundaki savunmacı, kariyerinde Santos, Ponte Preta, Santa Cruz, Fluminense, Brugge ve Marsilya gibi takımların formasını giydi.

Luan Peres'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.