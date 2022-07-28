Fenerbahçe sezonu açtı. Sarı lacivertli ekip ilk ciddi sınavını Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev karşısında verdi. Kanarya 0-0'ın rövanşında Ukrayna temsilcisine 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Bu yenilginin ardından ise transfer harekatı başladı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe yeni sezonu açtı. Sarı lacivertli ekip ilk ciddi sınavını Dinamo Kiev karşısında verdi. Kanarya 0-0 bitan maçın rövanşında Kadıköy'de rakibine 2-1 boyun eğdi ve Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma şansını kaybetti. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için 3. ön eleme turunda Slovacko engelini geçmeye çalışacak.

Öte yandan Kanarya'nın asıl hedefi ise Süper Lig şampiyonluğu. Bunun bilincinde olan teknik direktör Jorge Jesus, ince eleyip sık dokuyor. Kadro üzerine yapılan detaylı çalışmalar ve son olarak alınan Dinamo Kiev mağlubiyeti sonrasında yönetim kolları sıvadı. Kanarya 2 forvet ve 1 stoper transferi daha yapacak.

Özellikle santrfor tercihine yoğunlaşan yönetimin listesi de ortaya çıktı. Kanarya bu mevki için 2 futbolcu belirledi.

İLK İSİM BOUPENDZA

2 sezon önce Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol krallığı yaşayan Gabonlu yıldız şu anda Al Arabi formasını giyiyor. Alınan bilgilere göre Boupendza'nın yüksek maaşından kurtulmak isteyen Katar kulübü direkt Fenerbahçe ile temasa geçerek 25 yaşındaki futbolcuyu önerdi.

Al Arabi'nin Boupendza'yı 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bırakabileceklerini sarı-lacivertlilere ilettiği öğrenildi.

İKİNCİ SIRADA FIGUEIREDO VAR

Bir forvet transferi daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Boupendza ile birlikte genç bir futbolcuya yönelecek. Jesus'un ısrarı sonucunda listeye Lucas Figueiredo ismi de eklendi.

20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Vasco Da Gama formasıyla Brezilya Serie B'de 17 müsabakada süre aldı. Genç santrafor bu maçlarda rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Lucas Figueiredo takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi.

STOPERDE HAREKETLİ SAATLER

Kanarya Kim'in ayrılışı sonrası o bölgeyi doldurmayı planlıyor. İlk olarak Brezilya'dan Gustavo Henrique'yi getiren sarı lacivertliler, ikinci transfer olarak ise Luan Peres'i takıma katıyor. Yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Öte yandan stoper mevkisi için Attila Szalai'nin durumu çok kritik. Alman ekibi Wolfsburg'un Macar savunma oyuncusu için 9 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Ancak sarı-lacivertli kulüp bu teklifi reddetti. Fenerbahçe, aynı transfer döneminde Kim'den sonra Attila'yı da kaybetmek istemiyor. Ancak gelecek olan yüksek bir teklif sonrası ise Peres'in yanına Nino transferi yapılabilir.

Sarı lacivertliler daha önce Fluminense'de oynayan Nino için 8 milyon Euro talep edilmesi üzerine geri adım atmıştı. Alternatiflere yönelen Kanarya, Szalai'nin takımdan ayrılması durumunda pazarlıklarını sıklaştıracak.