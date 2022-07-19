Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu açıklandı! İşte eksikler

Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Dinamo Kiev maçının kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivetlilerde, Kim Min Jae, Tiago Çukur, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker listede yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2022- 12:36 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022- 12:54