Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı lacivertlilerde, Kim Min Jae, Tiago Çukur, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker listede yer almadı.
TISSERAND LİSTEYE EKLENDİ
Daha önce açıklanan listede yer almayan Marcel Tisserand, Fenerbahçe'nin son bildirdiği kadroda yer aldı.
Sarı lacivertliler, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de Polonya'da karşılaşacak.
İŞTE O LİSTE: