FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI CANLI YAYIN | Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev’i ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, 0-0 sona eren maçın rövanşında Ukraynalı ekibi mağlup ederek 3. ön eleme turuna yükselmek istiyor. Peki, Fenerbahçe – Dinamo Kiev UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe – Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Lacivertli ekibin 2. ön eleme turu rövanş maçına dair merak edilenler haberimizde…

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2022- 16:00