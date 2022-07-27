FENERBAHÇE DİNAMO KİEV CANLI| Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman?

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşmak için hazırlıklarını tamamladı ve Ülker Stadyumu’nda oynanacak maç için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına az bir süre kala, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının saat kaçta başlayacağı ve Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair detaylar futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına dair ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2022- 19:30