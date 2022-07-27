FENERBAHÇE DİNAMO KİEV CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.07.2022- 18:48