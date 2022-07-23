TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe aradığı stoperi buldu! Ruben Semedo...

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, stoper arayışları da hız kazandı. Sarı lacivertliler, savunma hattında oluşacak boşluğu kaliteli bir isimle doldurmak istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Jorge Jesus'un eski öğrencisi Ruben Semedo'yu gündemine aldı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2022- 11:54 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022- 11:57