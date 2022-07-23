Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Kim Min-Jae'nin olası satışı sonrası yıldız savunmacının alternatifini belirledi.
Yönetim, Jorge Jesus'un eski öğrencisi Ruben Semedo için harekete geçme kararı aldı.
Portekiz basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Haberde Jesus'un, stoper takviyesi istediği ve Ruben Semedo'nun yolunun Türkiye'den geçebileceği aktarıldı.
Sarı lacivertlilerin, Kim Min-Jae'nin transferi sonrası oluşan boşluğu Semedo'yla dolduracağı ifade edildi.
Resmi temasların kurulduğu ve Portekizli defansın, kariyerinde en iyi sezonunu geçirdiği Jorge Jesus'la çalışmaya sıcak baktığı vurgulandı.
Bonservisi Olimpiakos'da bulunan 1.91 boyundaki Semedo, geçen sezonu kiralık olarak Porto'da geçirmişti.
Yunan ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Semedo, Jorge Jesus'la 2016-2017 sezonunda Sporting'de çalışmıştı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan savunmacı, kariyerinde Villarreal, SD Huesca, Reus Deportiu, Vitória Setúbal ve Rio Ave gibi takımlarda da boy göstermişti.