Brezilya'dan bomba iddia! Jesus şimdi de onu getiriyor
Kim'in yeri hangi isimle dolacak?
23 Temmuz 2022 gram altın ne kadar?
CANLI ALTIN FİYATLARI - 22 TEMMUZ
Aspor Keşfet
Son Dakika
Kim'in yeri hangi isimle dolacak? Kim'in yeri hangi isimle dolacak? 08:59
Trabzonspor'da Brezilyalı oyuncu takımdan ayrıldı! Trabzonspor'da Brezilyalı oyuncu takımdan ayrıldı! 00:46
Ryan Babel'in yeni takımı açıklandı! Ryan Babel'in yeni takımı açıklandı! 00:46
Rıdvan'ın duygusal anları! Ersin'den bahsederken... Rıdvan'ın duygusal anları! Ersin'den bahsederken... 00:44
Kim Min-Jae transferinde sona gelindi! Kim Min-Jae transferinde sona gelindi! 00:44
İşte Vida'nın yeni takımı! İşte Vida'nın yeni takımı! 00:44
Daha Eski
Ozan için şok sözler! "Hazır değildi" Ozan için şok sözler! "Hazır değildi" 00:43
F.Bahçe'den flaş transfer! Lisansı çıkarıldı F.Bahçe'den flaş transfer! Lisansı çıkarıldı 00:43
Aslan'da Grillitsch gelişmesi! Aslan'da Grillitsch gelişmesi! 00:42
F.Bahçe'den stoper hamlesi! F.Bahçe'den stoper hamlesi! 00:42
Fenerbahçe'de Serdar Aziz gelişmesi! Fenerbahçe'de Serdar Aziz gelişmesi! 00:42
Jesus'un gözüne giremediler! 4 ayrılık kapıda... Jesus'un gözüne giremediler! 4 ayrılık kapıda... 00:41
SON DAKİKA