Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un listesi doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor. Transferde Portekiz ve Brezilya pazarına yönelen Kanarya'dan flaş bir hamle daha geldi. Sarı lacivertliler, Jesus'un talebi sonrası Sambacı sağ bek Nathan Santos için harekete geçti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer harekatı devam ediyor.

Yönetim, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hedefteki isimler için çalışmalarını sürdürüyor.

Brezilya ve Portekiz pazarından birçok futbolcuyla temasta olan sarı lacivertlilerden flaş bir hamle daha geldi.

Fenerbahçe, Portekiz Ligi takımlarından Boavista'da forma giyen Nathan Santos için devreye girdi.

Brezilya basınında yer alan habere göre, 20 yaşındaki sağ bekin Jorge Jesus'un ilgisini çektiği ve deneyimli teknik direktörün yönetime, Nathan Santos'un kadroya katılmasını ilettiği belirtildi.

Haberde Jesus'un, Nathan Santos'u Portekiz Ligi'nden tanıdığı da vurgulandı.

Nathan, geçen sezon Vasco da Gama'dan Boavista'ya 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Ancak yapılan sözleşme gereği Vasco da Gama, genç sağ bekin ekonomik haklarının yüzde 25'ine sahip durumda.

Bu yüzden sarı lacivertlilerin Boavista'nın yanı sıra Vasco da Gama ile de anlaşması gerekecek.

1.83 boyundaki futbolcu, geçen sezon Portekiz Ligi'nde 34 maça çıktı ve 1 gol, 2 asist kaydetti.

Nathan'ın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Sambacı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.