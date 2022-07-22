Fenerbahçe'de golcü transferi için girişimler devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre Alassane Plea için Mönchengladbach'a teklif yapan sarı-lacivertlilerin listesinde birkaç ismin daha olduğu belirtiliyor. 3 milyon euro yıllık ücret isteyen 29 yaşındaki Fransız forvet ve 5 milyon euro talep eden Alman kulübü indirim yaparsa Plea transferi bitirilecek. Aksi halde alternatif isimler devreye alınacak. Real Madrid'in gözden çıkardığı Mariano Diaz adaylar arasında yer alıyor.

MARIANO DIAZ İÇİN YENİ ATAK

Dominikli oyuncu için yeni teklif yapılacağı gelen haberler arasında... İspanyol basını, 28 yaşındaki golcü futbolcunun yeni adresinin kısa süre içinde belli olacağını belirtirken; Fenerbahçe dışında Cadiz ve Getafe'nin devrede olduğunu duyurdu. Joao Pedro ile anlaşma sağlayan yönetimin hedefi bir ana forvet daha alıp, Jesus'a eksiksiz bir kadro teslim etmek. Sonrasında 8 yıldır hasreti çekilen şampiyonluk hasretine son verilmesi planlanıyor.