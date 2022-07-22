Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile golsüz berabere kalırken, Jorge Jesus da tartıya çıktı. İlk resmi sınavında alacağı sonuç ve ortaya konulacak futbol merak konusuydu... Portekizli çalıştırıcı, deplasmanda galibiyete daha yakın taraf olurken, taktik ve hamleleriyle kalitesini gösterdi. Oyun üstünlüğünde Lucescu'ya hakimiyet kurdu. Savunmanın önünü Arao ve İsmail Yüksek ile tahkim edip, Rumen hocanın kontratak planını bozdu. Rakibin kaleyi tutan tek şutu bile yoktu. Son bölümde ise 4 değişiklikle gol için tüm kozları kullandı, ancak başarılı olmadı.

RAKİPLERİ ŞAŞIRTMAYI SEVİYOR

Fotomaç'ın haberine göre Jesus, ofansif etkinlik dışında takımından memnun olduğunu belirtti. Rövanşta taraftarın desteğiyle turu geçeceklerini dile getirdi... Ön bölgedeki üreticilik ve sonuç alma konusunu ise yapacakları çalışmalarla çözeceklerini kaydetti... Taktik hamleleri ve tamamı hücuma dönük oyuncu değişiklikleriyle ilgili sorulara ise, "Taktiksel değişiklikleri ve rakibi şaşırtmayı severim. Futbol gelişiyor. Maç içinde her şey değişebiliyor. Başladığınız taktikle, bitirdiğiniz taktik farklı olabiliyor. En iyisini arıyorum. Rakibin de bizi anlamaması lazım" yanıtını verdi.