Fenerbahçe transfer haberi: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Fenerbahçe, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sarı-kırmızılıların Abdülkerim Bardakcı'yı açıkladığı videoya göndermede bulundu. (FB spor haberi)

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Joao Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe transferi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyururken, sarı-lacivertlilerden Galatasaray'a gönderme geldi.

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda sarı-kırmızılıların Abdülkerim Bardakcı'yı açıkladığı videoya atıfta bulunuldu.

İŞTE O VİDEO