Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUUC-ÖZET)
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca üstün oynayan taraf olan olsa da sarı-lacivertliler sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 20.07.2022- 22:55 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022- 23:13
Sarı-lacivertlilerin Dinamo Kiev ile karşı karşıya geleceği rövanş maçı 27 Temmuz'da oynanacak.
3 YENİ İSİM YEDEK SOYUNDU
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı maçta 3 yeni transfer yedek soyundu. Sarı-lacivertli ekipte, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor yedekler arasında yer aldı.
ALİ KOÇ VE YÖNETİM KURULU STATTA İZLEDİ
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri mücadeleyi statta takip etti. Ali Koç'a, Selahattin Baki, Can Gebetaş, Fethi Pekin, Bekir İldem, Ömer Okan, Simla Türker Beyazıt, Ruşen Çetin, Özgür Özaktaç eşlik etti.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Polonya'da da yalnız bırakmadı. Miejski Stadı'nda oynanan maçta hem Polonya'dan hem de çevre ülkelerden gelen taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.
Öte yandan tribünlerde Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra diğer Türk takımlarının formalarını giyen seyircilerin de olduğu görüldü.