Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUUC-ÖZET)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca üstün oynayan taraf olan olsa da sarı-lacivertliler sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2022- 22:55 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022- 23:13