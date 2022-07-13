Flaş gelişme! Mesut Özil için imza kampanyası başlattılar

Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, kadro dışı bıraktığı dünyaca ünlü yıldız futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili Brezilya basınında sürpriz bir haber yer aldı. Brezilya basını, Mesut Özil için imza kampanyası başlatıldığını açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)