TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'nin yeri çabuk dolacak! Fenerbahçe Chancel Mbemba'nın peşinde

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçen yılı 2. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak istiyor. Sarı-lacivertliler 6 isimle takımı güçlendirirken, flaş ayrılıklar da yaşandı. Kanarya'ya geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Kim Min-Jae'nin Ligue 1 ekibi Rennes ile anlaşması beklenirken, F.Bahçe Güney Koreli stoperin yerine aradığı ismi çabuk buldu. Fransız basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe, Porto ile sözleşmesi sona eren Chancel Mbemba için transfer yarışına girdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)