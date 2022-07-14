Fenerbahçe, Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 29 yaşındaki orta saha, imza sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Willian Arao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, transferle ilgili olarak, "Willian Arao, Jorge Jesus'un listesinde ilk iki üç oyuncudan biriydi. Kolay transfer olmadı. Tutkulu bir şekilde gelmek istedi. Biz de dik durduk ve işi bitirdik." dedi.

ARAO'DAN İLK SÖZLER:

"Hedeflerimize umarım ulaşacağız. Hem ben, hem de Fenerbahçe mutlu olacak. Her maçta savaşacağım. Hayatımı Fenerbahçe için ortaya koyacağım. Canımı vermeye geldim. Umarım çok başarılı olacağız."