FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Luis Suarez'e dev teklif! Yıllık maaşı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler bir forvet takviyesi daha yapmak isterken, gündemine Luis Suarez'i aldığı belirtilmişti. Kanarya'nın Uruguaylı yıldıza önerdiği yıllık ücret ise dudak uçuklattı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2022- 17:29