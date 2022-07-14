Atletico Madrid'e veda eden ve şu an boşta olan Luis Suarez için Fenerbahçe açıklaması geldi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Luis Suarez'e dev teklif! Yıllık maaşı...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler bir forvet takviyesi daha yapmak isterken, gündemine Luis Suarez'i aldığı belirtilmişti. Kanarya'nın Uruguaylı yıldıza önerdiği yıllık ücret ise dudak uçuklattı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
İspanya'dan AS gazetesine konuşan menajer Marco Kırdemir, sarı-lacivertlilerin Uruguaylı futbolcuya yıllık 6 milyon euro teklif ettiğini söyledi.
Kırdemir, "Suarez'e teklifler getiriyorum.