Fenerbahçe, orta saha bölgesini Flamengo'dan Willian Arao'yla güçlendirdi. Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve sarı-lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a geldi. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi orta sahasını Willian Arao ile güçlendiriyor.

Sarı-lacivertlilerin daha önce prensip anlaşması sağlandığını duyurduğu Brezilyalı futbolcu İstanbul'a geldi.

30 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolleri sonrası, resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2 milyon euro bonservis ödeyecek. Arao'ya yıllık 1.2 milyon euro ücret verecek sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

İLK KEZ BREZİLYA DIŞINA ÇIKIYOR

Daha önce 1 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen Arao, kariyerinde ilk kez Brezilya dışına çıkacak. Arao, Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO, Botafogo ve Flamengo formaları giydi.