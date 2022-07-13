Yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Jorge Jesus önderliğinde devam eden Fenerbahçe'nin transfer listesine Shamar Nicholson'un eklendiği iddia edildi.
Shamar Nicholson'un adı Fenerbahçe ile anılmıştı! Menajerinden açıklama geldi
FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de forvet arayışları sürmeye devam ediyor. King'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Jesus'un talebi doğrultusunda pivot forvet arayışı da sürüyor. Bir süredir gündemde olan Shamar Nicholson için menajerinden açıklama geldi. (FB SPOR HABERLERİ)
Yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Jorge Jesus önderliğinde devam eden Fenerbahçe'nin transfer listesine Shamar Nicholson'un eklendiği iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus özellikle King transferinin ardından pivot bir isim arayışında.
Futbolcunun menajeri konuyla ilgili açıklama yaptı.