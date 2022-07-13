Shamar Nicholson'un adı Fenerbahçe ile anılmıştı! Menajerinden açıklama geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ: Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de forvet arayışları sürmeye devam ediyor. King'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Jesus'un talebi doğrultusunda pivot forvet arayışı da sürüyor. Bir süredir gündemde olan Shamar Nicholson için menajerinden açıklama geldi. (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2022- 21:46