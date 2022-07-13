Fenerbahçe, Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil'in sözleşmesinin karşılıklı olarak anlaşarak feshedildiğini resmen duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." denildi.
33 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayı giydiği 1 yılda 37 maça çıkarken 9 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
Açıklama— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 13, 2022
Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/D9QhDPtWwl