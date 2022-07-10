Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 6. hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hull City - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hull City maçı 10 Temmuz Pazar günü 20:30'da TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabaka, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynancak.

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