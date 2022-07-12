Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz sezon İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılmıştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mesut Özil ile ilgili bomba iddia! Başakşehir derken...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadro dışı bıraktığı ve takımda düşünülmeyen Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Başakşehir'e transfer olacağı konuşulurken, Mesut ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Avrupa'nın iki dev kulübünün tecrübeli futbolcuyla ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Jorge Jesus'un gelişi sonrası deneyimli futbolcunun affedilip affedilmeyeceği merak konusu olurken, Portekizli çalıştırıcı da Mesut Özil'i kadroya dahil etmedi.
Sarı-lacivertlilerin, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshettiği iddia edilmişti.