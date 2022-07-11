Fenerbahçeli eski futbolcu Karavaev, Dinamo Kiev maçı öncesi konuştu.
Dinamo Kiev maçı öncesinde Karavaev'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Turu geçmek..."
Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'nin bir başka hedefi ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Sarı lacivertli ekip, bu yolda ilk sınavını Dinamo Kiev karşısında verecek. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde eski Fenerbahçeli ve şuanda Dinamo Kiev forması giyen Karavaev açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Bir dönem sarı lacivertlilerde de forma giyen Ukraynalı futbolcu, takımı Dinamo Kiev'in Fenerbahçe'yi eleyebileceğini ifade etti.
Bununla beraber Karavaev, Jorge Jesus'un Fenerbahçesi için 'organize bir takım' değerlendirmesinde bulundu.