Dinamo Kiev maçı öncesinde Karavaev'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Turu geçmek..."

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'nin bir başka hedefi ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Sarı lacivertli ekip, bu yolda ilk sınavını Dinamo Kiev karşısında verecek. Heyecanla beklenen mücadele öncesinde eski Fenerbahçeli ve şuanda Dinamo Kiev forması giyen Karavaev açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2022- 19:19