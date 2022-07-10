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FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman? Hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta?
Fenerbahçe, gelecek sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeleri, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de mücadele edecek olan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hull City ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman? Hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta?
2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?