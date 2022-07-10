Miguel Crespo Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası konuştu! "Kulübün büyüklüğü bir kez daha kanıtlandı"
Fenerbahçe, hazırlık maçında Hull City ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, mücadeleyi 2-0 kazandı. Mücadele sonrası Miguel Crespo, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 10.07.2022- 23:34 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022- 23:35
Crespo, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik diye düşünüyorum. Üst üste galibiyet aldık, bu da moral veriyor. İlk resmi maça az bir süre kaldı, o maça iyi hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız o maçta" dedi.
Taraftara da değinen başarılı futbolcu, "Bu kulübün büyüklüğünü bir kez daha kanıtladı bu akşamki atmosfer. Taraftarımıza teşekkür ederim, bize inanmaya, bizi destekleyeme devam etsinler." ifadelerini kullandı.