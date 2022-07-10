Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe hazırlık karşılaşmasında Hull City ile kozlarını paylaştı. Kanarya, mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin ilk golünü güzel bir frikik golüyle kaydeden Arda Güler, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayallerimi gerçekleştirdiğim her an daha iyisini hayal etmek için çalışmaya devam edeceğim." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Hull City ile oynadığı maçta güzel bir frikik golü kaydeden Arda Güler, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Genç oyuncu maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımda, "Hayallerimi gerçekleştirdiğim her an daha iyisini hayal etmek için çalışmaya devam edeceğim. Desteğiniz için herkese teşekkür ederim. Şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: