Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'ya Tiemoue Bakayoko önerisi! Fenerbahçe'nin kararı...
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme Tiemoue Bakayoko geldi. Yıldız futbolcunun, Kanarya'ya teklif edildiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin transfer cevabı ise belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kadrosunu Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde gündem orta saha.
O bölgede rotasyonlu geniş bir kadro oluşturmak isteyen Kanarya'nın transfer listesinde birçok yıldız isim bulunuyor.