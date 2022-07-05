15 yıl boyunca İspanyol devinde forma giyen Brezilyalı sol bek, Real Madrid ile 5 kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu; 4 kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 6 kez La Liga, 3 kez UEFA Süper Kupası, 2 İspanyol Kupası ve 5 kez İspanya Süper Kupası'nı kazandı.