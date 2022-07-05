Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Marcelo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Avrupa deviyle anlaştı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Real Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Marcelo'yu gündemine almıştı. Sarı-lacivertliler, adı Juventus, Marsilya, Rayo Vallecano ve Los Angeles FC gibi takımlarla da anılan Brezilyalı futbolcu için girişimlerini sürdürürken, transferde kötü haber geldi. elnacional.cat adlı site, Marcelo'nun Avrupa'nın dev kulübüyle anlaşma sağladığını duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
2022/2023 sezonu öncesi birçok bölgeye takviye yapması beklenen Kanarya'nın önceliklerinden biri de sol bek transferi...