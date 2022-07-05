Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz transfer! Allan...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus'un transfer raporu doğrultusunda girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de gözler ön libero transferine çevrildi. Bu bölge için adı başta William Carvalho olmak üzere birçok isimle anılan sarı-lacivertlilerin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Allan için nabız yoklayacağı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2022- 11:23 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022- 11:47