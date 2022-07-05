Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.
Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz transfer! Allan...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör Jorge Jesus'un transfer raporu doğrultusunda girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de gözler ön libero transferine çevrildi. Bu bölge için adı başta William Carvalho olmak üzere birçok isimle anılan sarı-lacivertlilerin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Allan için nabız yoklayacağı iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Avusturya'da yaptığı kampla hazırlıklarını sıkı şekilde sürdüren sarı-lacivertlilerde, transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Transfer döneminde şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u renklerine bağlayan Kanarya'da gözler orta sahaya yapılacak takviyeye çevrildi.