Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile özel maçta karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-0 kazanırken; goller Serdar Dursun, Diego Rossi ve Enner Valencia'dan geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında Macar ekibi Mol Fehervar ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0 kazandı.

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Serdar Dursun, 43'te Diego Rossi ve 61. dakikada ise Enner Valencia kaydetti.

Bu sonucun ardından Kanarya, çıktığı 5 hazırlık maçından 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-lacivertliler Avusturya kampını tamamlarken, 10 Temmuz Pazar günü Hull City ile özel maçta karşılaşacak.

OSAYI-SAMUEL DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 5'inci dakikasında Osayi-Samuel, girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Mücadelenin 12'nci dakikasında kendisini bir daha yere bırakan 24 yaşındaki oyuncu, yapılan müdahalenin ardından 30'uncu dakikaya kadar devam edebildi. Teknik direktör Jorge Jesus, sakatlık yaşayan Osayi-Samuel'in yerine Novak'a forma verdi.

EMRE MOR 9 DAKİKA KALABİLDİ

Fenerbahçe'de Emre Mor, Mol Fehervar maçında 9 dakika kalabildi. Karşılaşmanın 64'üncü dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olan Emre Mor, 73'üncü dakikada girdiği pozisyonda yerde kaldı ve saha içinde yapılan tedavisinin ardından kenara gelerek Jesus'tan değiştirilmesini istedi. Sağ ayak bileğinden sakatlanan Emre Mor'un yerine 76'ncı dakikada Muhammed Gümüşkaya oyuna girdi.