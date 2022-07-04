Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'yi şoke etti!
Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlier, Real Madrid'in yıldız golcüsü Mariano Diaz için girişimlerini sıklaştırmıştı. Ancak Kanarya, Diaz'ın yüksek maaş talebi dolayısıyla transferi askıya aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, diğer isimler için girişimlerini sıklaştırdı.
Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Real Madrid forması giyen Mariano Diaz'ı gündemine almıştı.