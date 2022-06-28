Golcü transferi konusunda gaza basan Fenerbahçe için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-lacivertliler, santrfor takviyesi için önceliği Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar'a verse de isim yağmuru Fenerbahçe'yi bırakmıyor. Bu iddialardan biri de dün İtalya'dan geldi. Fotomaç'ın Tuttomercato sitesinden derlediği haberde, Fenerbahçe'nin Real Madrid'li forvet Mariano Diaz konusunda çalışmalara başladığını ileri sürüp hatta önerilen rakamı bile yazdı. Kanarya'nın sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan 28 yaşındaki Diaz için 4 milyon euro önerdiği belirtildi.



PİYASA DEĞERi 6 MILYON EURO

Haberde ayrıca Real'in Dominikli forveti hemen elden çıkarmak istediği kaydedildi. Üstelik Diaz'ın da istediği kadar forma bulamaması nedeniyle sarı-lacivertli kulübe hemen 'evet' diyeceğinin altı çizildi. "Diaz, İstanbul'da aradığı mutluluğu bulabilir. Bu transfer hem kendisi hem Real hem de Fenerbahçe için karlı olabilir" ifadeleri kullanıldı. Real Madrid alt yapısında yetişen ve şu anki piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan Diaz, 2018/19 sezonu başında Lyon'dan 21.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.



Real alt yapısında yetişen Mariano Diaz, kulüp kariyerinde 214 resmi maçta görev yaparken bunlarda 84 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Hiç kırmızı kart görmedi.