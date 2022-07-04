Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, takımı Jorge Jesus'a emanet ettikten sonra kusursuz kadro kurmak için kolları sıvadı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de tek hedef forvet! Yine yeniden Andrea Belotti
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu 3 isimle güçlendirdi. Santrfor mevkisine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Andrea Belotti'yi isteyen Monaco'nnun devreden çıkmasıyla İtalyan golcüyü yine gündemine aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, takımı Jorge Jesus'a emanet ettikten sonra kusursuz kadro kurmak için kolları sıvadı.
3 kulvarda başarı hedefinde olan sarı-lacivertliler, hedefteki isimlere bir bir imza attırıyor.
Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde sıra santrfor mevkisine geldi.