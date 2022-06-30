Hull City - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, hazırlık maçında Hull City'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hull City - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Hull City - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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HULL CİTY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Fenerbahçe maçı 10 Temmuz Pazar günü 21:30'de Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanacak. Müsabaka, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynancak.

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