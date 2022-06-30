Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri devam ediyor!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır, Diego Rossi, Attila Szalai, Steven Caulker ve Miha Zajc, sağlık kontrolünden geçti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2022- 18:52 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022- 18:53